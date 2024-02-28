رئيس الوزراء الكندي يُدافع عن الإنفاق الدفاعي لبلاده

دافع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الثلاثاء، عن الإنفاق الدفاعي لبلاده، بينما حث نظيره البولندي دونالد توسك بقية الغرب على مواجهة ما وصفه "المخاطر الحقيقية التي تشكلها روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين".

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع توسك، "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.. أدرك أن بولندا تزيد بشكل كبير من إنفاقها العسكري.. كندا ستفعل ذلك أيضًا". وتابع "سنستمر في التأكد من أن النساء والرجال في القوات المسلحة الكندية - والناس في جميع أنحاء العالم وحلفاؤنا الذين يعتمدون عليهم - سيستمرون في الحصول على المعدات والدعم الذي يحتاجون إليه".

من جانبه، وجه تاسك انتقاداته بعيدا عن كندا مباشرة، حيث حث "العالم الغربي بأكمله، وخاصة أوروبا" على ضمان حصول أوكرانيا على الموارد التي تحتاجها لتحقيق نصر على روسيا.

وقال: "في غضون العامين أو حتى الأشهر المقبلة، علينا أن نصل إلى القدرات الدفاعية فيما يتعلق بإنتاج الذخيرة، وجميع أنواع الأسلحة التي ستتجاوز بالفعل القدرات الروسية.. وإلا فإن أوروبا ستكون عرضة للعدوان الروسي ولن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا".