على خطا مسلسل الكبير أوي 8.. الكوميديا والضحك يعززان صحة قلبك وعقلك

كانت منصة "watch it" قد طرحت البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير أوي 8” ، وسيطرت عليه الكوميديا؛ استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المبارك، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي” الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

الكوميديا والضحك يعززان صحة قلبك وعقلك

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الكوميديا والضحك لهما تأثير إيجابي على صحة القلب والعقل. إليك بعض الفوائد المحتملة للكوميديا والضحك:

تخفيف التوتر: يعتبر الضحك وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والقلق. عندما تضحك، يتم تحرير هرمونات السعادة والمتعة مثل الإندورفين، وهذا يساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر النفسي.

تعزيز المناعة: يعزز الضحك نشاط الجهاز المناعي ويعزز وظائفه. قد يساعد في تعزيز إنتاج الأجسام المضادة وتحسين قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.

تحسين صحة القلب: يشير البعض إلى أن الضحك يمكن أن يحسن صحة القلب عن طريق تحسين الدورة الدموية وتوسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. قد يقلل الضحك من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

تحسين المزاج والعقلية: يعتبر الضحك طريقة فعالة لتحسين المزاج والعقلية العامة. يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب والقلق وزيادة الشعور بالسعادة والرضا.

تقوية العلاقات الاجتماعية: الضحك يعتبر وسيلة ممتعة للتواصل والتفاعل مع الآخرين. يمكن أن يعزز الروابط الاجتماعية ويسهم في بناء علاقات إيجابية وتعزيز التواصل.

يجب الإشارة إلى أن الكوميديا والضحك ليست بديلاً عن العلاج الطبي اللازم، ولكنها تكملة مفيدة للحفاظ على صحة القلب والعقل، ينصح دائمًا بالاستمتاع بالضحك وممارسة النشاطات التي تجلب السعادة والمرح في حياتك.