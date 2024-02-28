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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم معارضات داخلية وخارجية.. اليابان تبدأ التصريف الرابع لمياه محطة فوكوشيما

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما

بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، الجولة الرابعة من تصريف المياه العادمة الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في المحيط الهادئ،

 

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية، فإنه على غرار الجولات الثلاث السابقة، سيتم تصريف نحو 7800 طن من المياه العادمة، التي لا تزال تحتوي على مادة التريتيوم، وهي مادة مشعة، على مدار 17 يوما تقريبا؛ بعد أن أكدت أن مستوى النشاط الإشعاعي لأحدث دفعة من المياه يفي بالمعايير التي وضعتها الحكومة والمرافق.

ورغم معارضة الصيادين المحليين والسكان، وكذلك رد الفعل العنيف من المجتمع الدولي، بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، وهي الشركة المشغلة للمحطة، في تصريف المياه العادمة المشعة عند نحو الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

وحظرت الصين، التي تعارض إطلاق المياه، واردات المأكولات البحرية اليابانية منذ التفريغ الأول في أواخر أغسطس. وشارك البلدان في مناقشات غير رسمية لحل هذه المسألة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم كبير.

ولم يتم اكتشاف أي مستويات غير طبيعية من التريتيوم في المياه القريبة من التصريفات الثلاثة السابقة.

 

ومن هذه الجولة فصاعدا، سيحذف المشغل خطوة تخزين المياه المعالجة مؤقتا في خزان كبير للتحقق من مستوى التريتيوم قبل تصريفه وسيتحقق بدلا من ذلك من المستوى أثناء تدفق المياه عبر الأنابيب.

وتؤكد الشركة والحكومة اليابانية أن إطلاق المياه أمر بالغ الأهمية لوقف تشغيل المحطة النووية، التي عانت من الانهيارات الأساسية في أعقاب زلزال هائل وتسونامي في عام 2011.

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