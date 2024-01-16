عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم انتقادات الصين.. تحرك جديد من اليابان بشأن تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

تصريف المياه المشعة
تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

كشف مسؤول في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، اليوم الثلاثاء، عن خطط لبدء التصريف الرابع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المنكوبة في أواخر فبراير، مستمرة بذلك في خطوة تنتقدها الصين.

وبدأت عملية تصريف المياه في أغسطس الماضي فيما تقول اليابان إنها خطوة رئيسية في وقف تشغيل المحطة التي ضربها زلزال وأمواج تسونامي في عام 2011 في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ تشيرنوبيل.

وحظرت الصين وروسيا واردات المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، والتي قالت طوكيو إنها غير مبررة علميا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال جونيتشي ماتسوموتو، مسؤول شركة تيبكو المشرف على العملية في شرح لوسائل الإعلام إنه في التصريف الرابع، سيتم نقل نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة إلى المحيط الهادي، على غرار عمليات التصريف الثلاثة السابقة.

وجاء في الشرح الإعلامي أنه في إطار خطة تمتد لعقود لتصريف المياه سيتم التصريف الخامس والسادس خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس مارس 2025.

وتقول اليابان إن المياه تعالج لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يجب تخفيفه لأنه من الصعب تصفيته.

وقال ماتسوموتو إن مستويات التريتيوم في المياه المحيطة منذ التصريف الأول استوفت المعايير المحددة مسبقا وهي أقل من إرشادات منظمة الصحة العالمية في شأن جودة مياه الشرب.

وبدأت اليابان في إعادة الطاقة النووية تدريجيا إلى مصادرها المتنوعة من الطاقة في محاولة لخفض بصمتها الكربونية وتقليل وارداتها من الوقود الأحفوري، وذلك بعد إيقاف جميع المفاعلات النووية في البداية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.

الصحة العالمية الصين وروسيا المأكولات البحرية المياه المشعة اليابان تصريف المياه تشيرنوبيل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية فوكوشيما محطة فوكوشيما منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ​.. الدواء توضح

السعودية تتخذ تدابير احترازية استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة

خبير يكشف تفاصيل جفاف الممر الأوسط مع استمرار فتح بوابتي التصريف

خلال شهرين.. إسرائيل تتسلم 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات

خبير: فتح بوابات السدود السودانية ووصول المياه إلى السد العالى

موعد انتهاء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

ترشيحاتنا

جبالي: مجلس النواب ليس ضد الحكومة لكنه يراقبها

التنمية المحلية تستعد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| تفاصيل

قبل انطلاقها غداً | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ