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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ45 للعدوان الإسرائيلي.. شهداء وجرحى ونسف منازل في مناطق متفرقة بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء استمرار الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف لمناطق متفرقة بقطاع غزة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، وذلك في اليوم الـ145 للعدوان الاسرائيلي على غزة.

 

وقال "وفا"  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت منازل سكنية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعا سكنيّا في حي الأمل بالمدينة.

كما شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصف مدفعي واشتباكات مسلحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 إصابة جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي أخر إحصائية قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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