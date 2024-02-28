طلب إحاطة برلماني للاستمرار في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان

ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى قرار مجلس الوزراء لوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان جاء مراعاةً لعدم الإثقال على كاهل المواطنين خلال الشهر المبارك ، مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المواطنين.

وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً : لماذا لايستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام خاصة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك ؟ ولماذا لاتعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية إلى وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية ؟

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ماذا فعلت الحكومة فى ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى مليارات الجنيهات ؟ وهل إذا نجحت الحكومة فى القضاء على هذه الظاهرة سيتم المساهمة فى وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً من الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وقال الدكتور إيهاب رمزى : للأسف الشديد الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية فى الوقت الذى يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء فهناك أعمدة الإنارة المستمرة فى الإضاءة طوال النهار وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً وهناك اضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكبارى.