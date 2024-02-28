كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية وناقلة جند في خان يونس بغزة

قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال، أكدوا أنهم استهدافوا قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على “تليجرام”، أن مقاتليها أكدوا أيضا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زرعتا مسبقاً في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" و"ثكنة المطار في بيت هلل" في شمال فلسطين، من جنوب لبنان.

وأضافت أنها استهدفت هذين الموقعين الإسرائيليين من جنوب لبنان برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ جراد.

وأشارت إلى أن هذا يأتي ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.