عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية وناقلة جند في خان يونس بغزة

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال، أكدوا أنهم استهدافوا قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على “تليجرام”، أن مقاتليها أكدوا أيضا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زرعتا مسبقاً في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769  "معسكر جيبور" و"ثكنة المطار في بيت هلل" في شمال فلسطين، من جنوب لبنان.

وأضافت أنها استهدفت هذين الموقعين الإسرائيليين من جنوب لبنان برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ جراد.

وأشارت إلى أن هذا يأتي ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

كتائب القسام تدك جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في حي الزيتون

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

كتائب القسام حماس قطاع غزة غزة خان يونس منطقة عبسان الكبيرة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

من لبنان.. كتائب القسام تعلن استهداف موقعين إسرائيليين بـ 40 صاروخا

القسام تعلن خوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بغزة

القسام: مجاهدونا ق.تلوا 6 جنود إسرائيليين في خان يونس

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

ترشيحاتنا

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد بدعم وتحريض من الحزب الاشتراكي

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ