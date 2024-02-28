عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم ندوتين بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

صدى البلد

وافق مجلس  جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 230، على مقترحات معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، بشأن تنظيم ندوتين علميتين، الأولى بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاج النباتات الطبية"، والثانية "مبادرة شهادات الكربون".

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة، إن الندوة الأولى تهدف إلى تعريف أثر التغيرات المناخية على الإنتاج بشكل عام، وعلى زراعة الأصناف الجديدة من النباتات الطبية والعطرية والمتحملة لأثر تلك التغيرات المناخية، وكذلك طرق الممارسات الزراعية المتبعة في إنتاج النباتات والعطرية للوصول لأعلى إنتاجية وجودة للمواد الفعالة في ظل زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ.

خلال مجلس جامعة بني سويف.. الدكتور منصور حسن يتسلم شهادة الأيزو 9001

"خصوصية التعامل مع الطلاب ذوي الهمم" .. ندوة بآداب بني سويف

بينما تهدف ندوة "مبادرة شهادات الكربون" إلى التعرف على سوق شهادات الكربون وطرق تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال هذه الشهادات.

تقليل الانبعاثات الكربونية ندوة مبادرة منصور حسن مجلس جامعة بني سويف لانبعاثات الكربونية لتغيرات المناخية لتغيرات المناخي واب نواب رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يناقش الإجراءات التنسيقية لإنشاء وحدة لإنتاج الطاقة من المخلفات

ترشيحاتنا

بسام راضى: غزة هى قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ