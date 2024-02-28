مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم ندوتين بمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 230، على مقترحات معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، بشأن تنظيم ندوتين علميتين، الأولى بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاج النباتات الطبية"، والثانية "مبادرة شهادات الكربون".

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة، إن الندوة الأولى تهدف إلى تعريف أثر التغيرات المناخية على الإنتاج بشكل عام، وعلى زراعة الأصناف الجديدة من النباتات الطبية والعطرية والمتحملة لأثر تلك التغيرات المناخية، وكذلك طرق الممارسات الزراعية المتبعة في إنتاج النباتات والعطرية للوصول لأعلى إنتاجية وجودة للمواد الفعالة في ظل زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ.

بينما تهدف ندوة "مبادرة شهادات الكربون" إلى التعرف على سوق شهادات الكربون وطرق تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال هذه الشهادات.