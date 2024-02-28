نانسي صلاح عبر إنستجرام: ريناد مضيقاكو أنا عارفة

شاركت الفنانة نانسي صلاح متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت نانسي في الصورة بإطلالة متميزة تشبة سندريلا من كواليس مسلسل “حدوتة منسية”.

وعلقت قائلة: "ريناد مضيقاكو أنا عارفة".

مسلسل “حدوتة منسية” بطولة سوسن بدر في دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.