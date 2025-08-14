قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
مودرن سبورت يحقق فوزه الأول على حساب الاتحاد السكندري بالدوري

حمزة شعيب

حقق فريق مودرن سبورت فوزه الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

أهداف المباراة
افتتح محمد هلال التسجيل لمودرن سبورت في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة محمود جنش، حارس الاتحاد، للمهاجم حسام حسن.


وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عزز محمود رزق تقدم فريقه بالهدف الثاني.
أما هدف الاتحاد السكندري الوحيد فجاء عن طريق فادي فريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أحداث اللقاء
دخل مودرن سبورت المباراة بضغط هجومي مكثف منذ البداية، نجح من خلاله في الحصول على ركلة الجزاء المبكرة وترجمتها لهدف أول.

 الفريق واصل استغلال المساحات في دفاع الاتحاد، وتمكن من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.
في الشوط الثاني، تحسن أداء الاتحاد السكندري ونجح في تهديد مرمى محمد أبو جبل في أكثر من مناسبة، قبل أن يسجل فادي فريد هدف تقليص الفارق، لكن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل.

التشكيل الأساسي للفريقين

الاتحاد السكندري (أحمد سامي):
محمود جنش – أبو بكر اليادي، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم – كريم الديب، محمود توني، محمود كناريا، ناصر ناصر – فيفور أكيم، جون إيبوكا، محمود عجيب.

مودرن سبورت (مجدي عبد العاطي):
محمد أبو جبل – محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي – أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد – إيبا، حسام حسن.


بهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 4 نقاط تصدر بها جدول الترتيب مؤقتًا، فيما ظل الاتحاد السكندري في المركز الأخير دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

