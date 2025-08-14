الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة فاركو .. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.‏

كان الفريق قد تعادل مع مودرن سبورت، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي، في افتتاح مبارياته ‏بالموسم الجديد.‏