محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك استعدادًا لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها على مدار يومي السبت والأحد 28,27 ديسمبر، بثلاث دوائر انتخابية على مستوى محافظة البحيرة .

وشددت المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لتجهيز المقار الانتخابية على الوجه الأمثل، والتأكد من الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة، والتي تشمل الإضاءة، والنظافة، وتهيئة المداخل، وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية، مع ضمان الجاهزية الكاملة للمقار واللجان طوال أيام التصويت.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم توفير كافة وسائل الدعم اللوجستي، ومراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز ممرات آمنة ومغطاة تحسبًا لسقوط الأمطار، مع توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

مؤكدة على أن محافظة البحيرة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة بكافة اللجان الانتخابية، دعمًا للعملية الانتخابية، وضمانًا لخروجها بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، وبما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية، تشمل:

الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)

الدائرة الثالثة: (مركز أبو حمص – مركز إدكو)

الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا انتخابيًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين والناخبات بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وتدعو محافظ البحيرة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، والإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أية عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، بما يضمن إجراؤها في أجواء من النزاهة والانضباط.