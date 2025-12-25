قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا
محافظات

محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك استعدادًا لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها على مدار يومي السبت والأحد 28,27  ديسمبر، بثلاث دوائر انتخابية على مستوى محافظة البحيرة .

وشددت المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لتجهيز المقار الانتخابية على الوجه الأمثل، والتأكد من الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة، والتي تشمل الإضاءة، والنظافة، وتهيئة المداخل، وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية، مع ضمان الجاهزية الكاملة للمقار واللجان طوال أيام التصويت.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم توفير كافة وسائل الدعم اللوجستي، ومراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز ممرات آمنة ومغطاة تحسبًا لسقوط الأمطار، مع توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

مؤكدة على أن محافظة البحيرة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة بكافة اللجان الانتخابية، دعمًا للعملية الانتخابية، وضمانًا لخروجها بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، وبما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية، تشمل:
الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)
الدائرة الثالثة: (مركز أبو حمص – مركز إدكو)
الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية  264 مركزًا انتخابيًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين والناخبات بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وتدعو محافظ البحيرة  أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، والإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أية عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، بما يضمن إجراؤها في أجواء من النزاهة والانضباط.

البحيرة مجلس النواب رفع درجة الإستعدادات دمنهور أبو حمص

