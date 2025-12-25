ثقافة البحيرة ونادي الأدب يحتفيان بالإبداع الشعري بافتتاح معرضا للخط العربي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، حيث نظم فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع نادي الأدب المركزى بالبحيرة، احتفالية ثقافية وأدبية مميزة احتفاءً بجمال اللغة العربية وإبداعات مبدعيها ، وتأكيدًا على مكانة اللغة العربية بوصفها وعاءً للحضارة والفكر .

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض للخط العربي، ضم نخبة من أعمال فناني الخط العربي على مستوى محافظة البحيرة، حيث عكس المعرض جماليات الحرف العربي وتنوع مدارسه الفنية، وسط إشادة واسعة من الحضور.

وعقب ذلك، تم تكريم الشاعرات منى رؤوف، ورضا عبد النبي، ودينا سعيد، الفائزات بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، تقديرًا لإسهاماتهن الإبداعية ودورهن في إثراء حركة شعر العامية المصرية.

وفى ختام الحفل تم عقد لقاء أدبي موسع للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة كوكبة من الشعراء و الأدباء والمثقفين ، حيث تنوعت المداخلات بين قراءات شعرية ورؤى فكرية حول اللغة العربية، ودورها في تشكيل الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية لتظل نابضة بالحياة ما دام هناك من يبدع بحروفها ويحمل رسالتها

وتأتى الاحتفالية في إطار حرص محافظة البحيرة ومؤسساتها الثقافية على دعم الحركة الأدبية، واكتشاف ورعاية المواهب، وترسيخ مكانة الثقافة كأحد ركائز التنمية وبناء الوعي.