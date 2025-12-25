تموين البحيرة: ضبط 50 شيكارة فول ونخالة مجهولة المصدر

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة بمركزى حوش عيسى ودمنهور، أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 12500 لتر سولار بالبيع في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 25 شيكارة فول و25 شيكارة نخالة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع المراكز والمدن، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، والتصدي لجميع صور الغش والتلاعب، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.