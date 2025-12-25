البحيرة: تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 232 مواطن بقرية سيدي غازي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية صحية متكاملة لهم.

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة طبية بعزبة صيدناوي بقرية سيدي غازي، وذلك بمشاركة مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية بالقرية.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 232 مواطنًا من أهالي القرية في عدد من التخصصات، شملت 47 حالة رمد، 25 باطنة، 33 أطفال، 27 أنف وأذن، 14 جلدية، 17 عظام ،كما تم توفير وصرف 22 نظارة طبية للمستحقين، وتحويل 3 حالات لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مستحقيها وتحقيق التنمية المستدامة.