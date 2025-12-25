قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
البحيرة: تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 232 مواطن بقرية سيدي غازي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية صحية متكاملة لهم.

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة طبية بعزبة صيدناوي بقرية سيدي غازي، وذلك بمشاركة مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية  بالقرية.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 232 مواطنًا من أهالي القرية في عدد من التخصصات، شملت 47 حالة رمد، 25 باطنة، 33 أطفال، 27 أنف وأذن، 14 جلدية، 17 عظام ،كما تم توفير وصرف 22 نظارة طبية للمستحقين، وتحويل 3 حالات لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مستحقيها وتحقيق التنمية المستدامة.

البحيرة قافلة طبية سيدى غازى كفر الدوار محافظة البحيرة

