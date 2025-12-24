تسليم 15 نموذجا من إجراءات تقنين الأوضاع والتراخيص بالبحيرة

أكدت الدكتوره جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة متابعة سير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة اللواء وائل حمزة بتسليم 15 نموذج 8 دائم بالإضافة إلى تسليم عدد من تراخيص البناء للمواطنين وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة.

حيث أن تسليم هذه النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية.

هذا وتهيب محافظة البحيرة بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط حقوقكم القانونية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.