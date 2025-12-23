إصابة 9 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق في شقة سكنية بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بقرية علي باشا التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحالات اختناق إثر نشوب حريق بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد نشوب حريق في الطابق الرابع بعقار بقرية على باشا التابعة لذات المركز، مما أدى إلى اختناق 9 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

أسفر الحريق عن اختناق كل من: فارس ياسر سعيد الحبروك، 21 سنة، أحمد محمود الطباخ،37 سنة، مريم مسعد شوقي 5 سنوات، يوسف مسعد شوقي 8 سنوات، سعاد عبد السلام شوقي 20 سنة، حنان السعيد سالم، إيمان سعد طه، دينا سعد طه 37 سنة، آلاء عبد السلام كحيل، 23 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.