سيبيع أمن إسرائيل.. ليبرمان يكشف متى يقرر نتنياهو خوض الانتخابات الإسرائيلية

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان ، اليوم الأربعاء، في مؤتمر سوق رأس المال الذي عقدته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقود الانتخابات الإسرائيلية بين شهري يونيو وسبتمبر.

وقال ليبرمان في كلمه له "إن عملية صنع القرار لديه سياسية بحتة، كل الاعتبارات وكل ما يوجهه هو مجرد اعتبارات سياسية وبقاء شخصي ومسألة إرثه - كل شيء آخر ليس مثيرا للاهتمام".

وخلال الكلمة، قال ليبرمان: من أجل تجنب الفشل الأخطر في تاريخ إسرائيل المتمثل في إرث نتنياهو التاريخي، فإنه سيبيع أمن دولة إسرائيل".