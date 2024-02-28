نائب: الرئيس السيسي قدم نموذجا إنسانيا غير مسبوقا لدعم ذوي الهمم

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل خلال السنوات القليلة الماضية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحتفل اليوم بإطلاق النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف.

وأكد المهندس حازم الجندى في بيان له اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم أوجه رعاية خاصة وحوافز دعم لذوي الهمم بمبادرات رئاسية أو تشريعات، كان آخرها صندوق دعم لأصحاب الهمم، كونهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وباعتبارهم يمتلكون قدرات خاصة ومميزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي والدولة المصرية قدموا دعمًا خاصًا من خلال عدة مبادرات، أبرزها كانت مبادرة بطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة، وتمييزهم بميزات خاصة في العملية التعليمية سواء كان الجامعية أو ما قبل الجامعية.

كما لفت إلى أن القيادة السياسية دعمت ذوي الهمم من خلال التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التواصل مع ذوي الهمم لتحقيق التفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية، بالإضافة إلى قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة.

وثمّن مساعد رئيس حزب الوفد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي فى إطار حرص سيادتة على توفير الدعم الكامل لفئة ذوي الهمم وأسرهم بالمراحل العمرية المختلفة.

واختتم قائلًا: "الرئيس السيسي ينحاز دائما لذوى الاحتياجات الخاصة ويهتم بتمكينهم وتأهيلهم ودمجهم".