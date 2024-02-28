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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يثير الجدل حول تغيير نظام الدوري الموسم المقبل

صدى البلد

علق إسلام صادق الناقد الرياضي، على مقترح تغيير نظام الدوري الممتاز في الموسم المقبل، واعتبره يصب في صالح بعض الأندية ويضر بشكل كبير بالأندية الشعبية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اقتراح احمد دياب لنظام الدوري الجديد من دور واحد يخدم أندية الشركات ويقضي على الأندية الشعبية في حالة تطبيقه!”.

كان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أكد أن هناك رغبة لدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "دياب سيكون على رأس أبرز المرشحين، ويعمل على تجهيز قائمته في الوقت الحالي، وستكون هناك منافسة شرسة ضد أحمد مجاهد الذي سيخوض السباق الانتخابي".

وأضاف أمير هشام: "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق، سيدخل الانتخابات أيضًا، ويعمل على تجهيز قائمته بالوقت الحالي، على أن يضم اسمين من أعضاء اتحاد الكرة الحالي".

وقال: "جمال علام رئيس الاتحاد الحالي سيكون خارج الترشيحات، كما أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة".

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