"الأسرى الفلسطينية": الاحتلال اعتقل 7305 شخصا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان مشترك مع نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 7305 فلسطينيا في الضفة الغربية بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان الصادر عن الجهتين، أن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضاف البيان أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، حيث رافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة يطا جنوب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، وجنين، ورام الله، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.