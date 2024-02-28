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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إوعى تتلاشاني.. محمود البزاوي يوجه رسالة لكزبرة

صدى البلد

شارك الفنان محمود البزاوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر محمود البزاوي برفقة كزبرة، وعلق علي الصورة قائلًا: "صورة مع النجم كزبرة الجميل حبيب الملايين.. إوعى تتلاشاني يا نجم".


 مسلسل “كوبرا”

وطرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.


 

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقًا: “بعد غياب سنتين عن المسلسلات.. يسعدني أقدم لكم كوبرا على شاهد وقنوات إم بي سي، رمضان 2024 إن شاء الله".

وأعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل “كوبرا” للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارهاالمسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

ونفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد “كوبرا”، المنتظر عرضه في الموسمالدرامي الرمضاني المقبل.

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق “إنستجرام”: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة». 

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