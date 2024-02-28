يخدم أندية الشركات.. تعليق مثير من إسلام صادق على تغيير نظام الدوري المصري

علّق الإعلامي إسلام صادق على اقتراح احمد دياب بتغيير نظام الدوري المصري.

وكتب “صادق” من خلال حسابه على فيس بوك: "اقتراح أحمد دياب لنظام الدوري الجديد من دور واحد يخدم أندية الشركات ويقضي على الأندية الشعبية في حالة تطبيقه! ".



وكان قد أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إقامة مسابقة الدوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي.



وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.