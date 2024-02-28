استعدادا لـ«كأس كوبا أمريكا».. الولايات المتحدة تواجه البرازيل وديا في يونيو

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم، أن المنتخب الأول سيستضيف نظيره البرازيلي في مباراة دولية ودية ضمن استعداداته لبطولة كأس كوبا أمريكا هذا العام على أرضه.

وسيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الكولومبي في ملعب فيديكس فيلد في لاندوفر بولاية ماريلاند في التاسع من يونيو المقبل قبل أن يلاقي البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات في أورلاندو في 12 يونيو من نفس الشهر .

وستقام كأس كوبا أمريكا في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 منتخبات من اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، وستة منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وسيواجه الفريق الأمريكي منتخبي بوليفيا وبنما في أول مباراتين له بالمجموعة الثالثة بكأس كوبا أمريكا قبل مواجهة أوروجواي.