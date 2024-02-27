«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا على فريق هليوبوليس بنتيجة 98-46، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر ‏الجزيرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري‎.‎

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري ‏المدير الفني للفريق‎.‎

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-15 وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 60-28‏.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 81-39 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ‏‏98-46‏.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور ‏بنتيجة 80-64 ضمن منافسات بطولة ‏الدوري.‏