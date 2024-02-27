إمام عاشور يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

حصد إمام عاشور جائزة لاعب المباراة في مواجهة النادي الأهلي وبلدية المحلة، التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

نجح النادي الأهلي في دك شباك بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وكان وسام أبو علي قد وضع أولى بصامته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

واختتم ثلاثية الأهلي في الشوط الأول اللاعب رضا سليم في الدقيقة 41 بعد تمريرة طولية من إمام عاشور.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدث الثاني له والرابع للنادي الاهلي في الدقيقة ٤٩ من عمر اللقاء، وأضاف موديست من تسجيل الهدف الخامس فور نزوله بديلا في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء.

وسجل هدف بلدية المحلة الوحيد اللاعب حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة ١٧ في المركز التاسع، وتوقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة ١٣ في المركز ١٣.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.