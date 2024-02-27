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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي وموديست يكملان خماسية الأهلي في مرمى بلدية المحلة

صدى البلد

نجح كل من وسام أبو علي وأنتوني موديست في تسجيل الهدفين الرابع والخامس للنادي الأهلي في مرمي بلدية المحلة، في المواجهة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني له والرابع للنادي الأهلي في الدقيقة ٤٩ من عمر اللقاء، وأضاف موديست من تسجيل الهدف الخامس فور نزوله بديلا في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء.

تقدم المارد الأحمر على بلدية المحلة 

 

وانتهت أحداث الشوط الاول من مواجهة النادي الأهلي في مرمى بلدية المحلة بتقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

وكان وسام أبو علي قد وضع أولى بصامته التهديفية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

وسجل كريم فؤاد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

 

واختتم ثلاثية الأهلي في الشوط الأول اللاعب رضا سليم في الدقيقة 41 بعد تمريرة طولية من إمام عاشور.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

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وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
 
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

 

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موديست وسام أبو علي الأهلى بلدية المحلة الدوري الممتاز كولر مصطفى شوبير

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