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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تمنح العاملين بالإدارة المحلية تخفيضا 30% للحصول على الدراسات العليا

محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن جامعة الزقازيق وافقت على حصول العاملين بالديوان العام ورئاسات المراكز والمدن والأحياء على تخفيض بنسبة 30 % للراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية.

وأوضح، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجامعة وافقت أيضا على 5 منح إضافية، بنسبة تخفيض 50%.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع العاملين للاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة؛ للارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والخدمات المؤداة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها المحافظة، بمناسبة الفوز للعام الثاني على التوالي في مسابقة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام” على المستوى المحلي، وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزا، والتي أطلقتها وزارة التخطيط عام 2023، وكذلك بمناسبة انضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023.

وأعرب المحافظ عن سعادته لانضمام الشرقية لأول مرة ضمن ثلاث مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، وذلك بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي، تم خلاله تضافر الجهود وبذل قصارها والتعاون مع الجهات الشريكة، موجها الشكر لفريق العمل المشارك في هذين الإنجازين .

وقال المحافظ إن مبادرة حوافز تميز الأداء تُعد أحد أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للعام المالي (2023-2024) والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

من جانبها، استعرضت الخبيرة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية الدكتورة ناهد مصطفى، الأهداف التي رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال اشتراكها في المبادرة، ومنها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة وتحسين عملية صنع القرار الذي يعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات.

وأشارت إلى أن الجائزة تتمثل في منح المحافظة مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2023 / 2024)، وفي نهاية الاحتفالية كرم المحافظ فريقي العمل المشاركين في هذا الإنجاز، بمنحهم شهادات تقدير.

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