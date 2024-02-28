رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: السيسي جابر للخواطر

علقت أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إيه اليوم الحلو دا".

وأضافت مبدي خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: "من جبر يجبر.. الرئيس السيسي جابر لخواطر ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة التراحم والتقارب بين الجميع.

واسترسلت: تم تأجيل حفلة قادرون باختلاف من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير، نتيجة الحرب على قطاع غزة.

ووجهت الشكر إلى الرئيس السيسي، على جبره للخواطر، وعلى دعمه الواضح المعنوي والمادي.

وأكملت فخورة بصندوق قادرون باختلاف، والدعم سيساهم في توفير المزيد من الدعم والخدمات لذوي الاعاقات وبطريقة مناسبة.