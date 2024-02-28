أمريكا: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مُمكن

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "مُمكن".

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بأمور نختلف فيها ولكن هذا لا يغير التزامنا تجاه أمن إسرائيل".

وأشار إلى أن واشنطن تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع فلسطين كدولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن واشنطن تواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بحركة حماس، أن مفاوضات باريس قد تؤدي إلى مخرج من الحرب، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة.

وأضاف المسؤول أنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار، موضحًا أن هذه نقطة الخلاف الرئيسية.