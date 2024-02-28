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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة| تشكيل ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون بثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

أعلن فريقا ليفربول وساوثهامبتون، عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما مساء الأربعاء، في ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواصل غياب محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز للإصابة، في وقت تزخر فيه صفوف الفريق بعدد آخر من المصابين، آخرهم رايان جرافينبرش وواتارو إندو.

وسيقود الهولندي كودي جاكبو هجوم ليفربول، فيما كان لافتا جلوس الكولومبي لويس دياز على دكة البدلاء رغم أزمة الإصابات.

وعلى دكة البدلاء أيضا، يتواجد أيضا كل من لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

تشكيل ليفربول

كيليهير، جوميز، فان دايك، كوانساه، تسيميكاس، ماكونيل، برادلي، كوماس، كلارك، إليوت، جاكبو.

تشكيل ساوثهامبتون

لوملي، بري، ستيفنز، بيدناريك، مانينج، تشارلز، روثويل، أريبو، إيدوزي، مارا، كمال الدين.
المدرب: راسيل مارتن.

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