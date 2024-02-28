عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى : نقترب من هدنة في غزة| وشهر رمضان بدون شهداء

الاعلامى ابراهيم
الاعلامى ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل المؤشرات والمشاورات التي تتحدث عن الوصول لهدنة انسانية تؤكد أننا سنشهد وقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وشهر رمضان سيكون بدون سقوط شهداء جدد.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطرفين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يحاولون الوصول لحل لتقديمه على أنه نصر ، موضحًا أننا أمام شيء مؤلم ليس في جانبه إلا معاناة الشعب الفلسطيني وزيادة أعداد القتلى والمصابين.

وتابع: "رغم أننا في الشهر الخامس من الحرب على غزة ما زال الخصام بين حماس والسلطة الفلسطينية نفسها، وبعد وقف الحرب سيتم إعلان النصر الالهي رغم ما تم تدميره في قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة حماس تحدثت على أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاجتياح البري لغزة ولكنها اجتاحت غزة.

شهر رمضان هدنة انسانية غزة وقف إطلاق النار حماس السلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحمة قبل رمضان 2024

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

ترشيحاتنا

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

ماذا حدث في جلسة "بدائل تمويل التنمية" بختام اليوم الثالث للحوار الاقتصادي

خير كتير جاي| استثمارات جديدة بـ1.5 مليار دولار في مصر.. إيه الحكاية؟

وقف الغاز بشكل كامل.. إجراء إيراني قاسٍ بحق العراق

نهائي كأس مصر| خبير عن اختيار حكم مباراة الأهلي والزمالك: ماحدش يشتكي

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحمة قبل رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

طبيب يقدم طرق تقوية المناعة قبل رمضان

جيبة بـ شراشيب .. إطلالة نيللي كريم مع زوجها تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصير.. شاهد إطلالة مي عمر في عشاء النجوم بالزمالك

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ