إبراهيم عيسى : نقترب من هدنة في غزة| وشهر رمضان بدون شهداء

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل المؤشرات والمشاورات التي تتحدث عن الوصول لهدنة انسانية تؤكد أننا سنشهد وقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وشهر رمضان سيكون بدون سقوط شهداء جدد.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطرفين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يحاولون الوصول لحل لتقديمه على أنه نصر ، موضحًا أننا أمام شيء مؤلم ليس في جانبه إلا معاناة الشعب الفلسطيني وزيادة أعداد القتلى والمصابين.

وتابع: "رغم أننا في الشهر الخامس من الحرب على غزة ما زال الخصام بين حماس والسلطة الفلسطينية نفسها، وبعد وقف الحرب سيتم إعلان النصر الالهي رغم ما تم تدميره في قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة حماس تحدثت على أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاجتياح البري لغزة ولكنها اجتاحت غزة.