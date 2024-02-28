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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. تحذير عاجل من رئيس وزراء إسرائيل السابق بشأن اجتياح رفح

رفح
رفح

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم الاربعاء، أن تل أبيب ستواجه عواقب وخيمة إذا ما أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودعا أولمرت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب في قطاع غزة والتركيز على وضع خطة تمكن الجيش الإسرائيلي من مغادرة قطاع غزة والسعي لتأمين دخول قوات دولية للقطاع.

وكان وليد الكيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس كشف عن وجود "اتفاق مبدئي" بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات، إلا أن مسألة عودة النازحين بحاجة لمزيد من المباحثات.

وقال الكيلاني في تصريحات وكالة أنباء العالم العربي إن حماس عاكفة على مراجعة الورقة التي قدمت إليها إلى اللحظة، بما في ذلك شروط أدرجتها مفاوضات باريس.

وأضاف أن الحركة ستقدم الإجابات عن جميع الشروط خلال الأيام القادمة.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

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