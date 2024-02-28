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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يوجه التحية لـ«هاني حتحوت»: قدم أفضل فقرات حفل قادرون باختلاف

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشاركة الإعلامي هاني حتحوت، في احتفالية قادرون باختلاف.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: الإعلامي هاني حتحوت أدار حوار شيق بمنتهى القوة والخبرة، معقبا: «لازم أحييه مرة أخرى على تقديم فقرة اليوم أمام الرئيس السيسي».

وأكد موسى: «بيكون شرف كبير لكل الزملاء تقديم الحفلات أمام الرئيس»، لافتا إلى أن هاني حتحوت لأول مرة كان متميزا للغاية، وكان سلسا جدا مع عبدالرحمن مصطفى أحد أبطال قادرون باختلاف.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الإعلامي هاني حتحوت اختبر عبدالرحمن في أسئلة رياضية، مضيفا أن عبدالرحمن قال على الهواء إنه يشجع الزمالك، «هو حر» كما يتمنى فوز الزمالك في مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي.

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للإعلامي هاني حتحوت على إدارته القديرة لفقرة في احتفالية قادرون باختلاف، مؤكدا أن فقرة حتحوت كانت من أجمل فقرات الحفل.
 

 

أحمد موسى هاني حتحوت احتفالية قادرون باختلاف الرئيس السيسي الأهلى الزمالك

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