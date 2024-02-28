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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبة أغنية ألف شكر: «كان عندي يقين إني هغني قدام الرئيس السيسي».. فيديو

احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف

أعربت ندى منسي، إحدى أبطال قادرون باختلاف، وصاحبة أغنية "ألف شكر"، عن سعادتها بالغناء أمام الرئيس السيسي للمرة الخامسة وآخرها في احتفالية اليوم.

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وقالت ندى منسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد،: "كان عندي يقين إني هغني في يوم قدام الرئيس السيسي".

 

وأضافت: "الرئيس السيسي دائمًا ما يُشعر المواطنون بأنه منهم ويحقق طلبات ذوي الهمم، مؤكدة أنه سنويًا ما تشهد احتفالات قادرون باختلاف مكاسب جديدة لذوي الهمم.

 

واسترسلت أن جدتها اكتشفت موهبتها في الغناء منذ الصغر قبل أن تتعلم الغناء والعزف على الأورج في الأوبرا خلف الموسيقار سليم سحاب.

 

وكشفت أنها تعمل معيدة وتحضر ماجستير في الإعلام الرقمي، مُعربة عن أمنتيها بأنه تعمل في قناة فضائية وتقدم برنامجًا تلفزيونيًا يسلط الضوء على ذوي الهمم.

أبطال قادرون باختلاف الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسي الموسيقار سليم سحاب حفل قادرون باختلاف ذوى الهمم صالة التحرير

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