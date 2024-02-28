أمل مبدي تكشف كواليس طلب أحد «قادرون باختلاف» عضوية الزمالك من الرئيس|فيديو

قالت أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية إن احتفالية قادرون باختلاف تأخرت شهرين هذا العام بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



وأضافت في برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه يتم الإعداد للاحتفالية سنويًا بداية من شهر أغسطس بالإعلان عن انضمام المواهب من «القادرون باختلاف» للانضمام إلينا للتجهيز للاحتفالية بتدريب يستغرق من أربعة إلى خمسة أشهر.



وأوضحت أن الاحتفالية ليست مجرد رقصات استعراضية وغناء بل إظهار القدرات التي يتمتع بها القادرون بإختلاف، بالإضافة إلى التعبير عن طلباتهم الشخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تأتي بعفوية على الهواء.



وردا على سؤال ما إذا كان المنظمون على علم بما سيطلبه القادرون باختلاف من الرئيس، قالت رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: “فيه وفيه.. مشيرة إلى أن عبدالرحمن الذي طلب من الرئيس عضوية نادي الزمالك كان يسأل من أول يوم تدريب له؛ هل ممكن أطلب من الرئيس حاجة؟.. وكشفت "مبدي” عن آخرين يتركون طلباتهم للظروف، موضحة أن الرئيس “جميل” ويعطي المشاركين مساحة للتعبير عن أنفسهم وإبداء طلباتهم ورغباتهم الشخصية.