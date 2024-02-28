هاني حتحوت : الرئيس السيسي أدخل الفرحة في قلوب أبطال قادرون باختلاف

علق الإعلامي هاني حتحوت، على حضوره احتفالية قادرون باختلاف، بتشريف الرئيس السيسي اليوم، قائلا : شرف كبير لي للتواجد في احتفالية قادرون باختلاف برعاية الرئيس السيسي.



وقال حتحوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن الحدث إنساني ويحوي مشاعر صادقة، فهناك رغبة في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال.

واسترسل: الاحتفالية حدث إنساني صادق ونابع من حالة حب ومشاعر صادقة من قبل الرئيس، الذي أدخل الفرحة في قلوب الأطفال وذويهم، متابعا: الإنسانية والرحمة أساس التقدم.

وأضاف أن هناك فرحة كبيرة نابعة من القلب بأبطال قادرون باختلاف، إلى جانب الحالة الخاصة التي تجمعهم مع الرئيس السيسي.

وأشار إلى حديث الشاب عبدالرحمن بشأن طلب عضويته بنادي الزمالك، كان مفاجئا، وتم تلبية طلبه من قبل رئيس نادي الزمالك.

ومازحت الإعلامية عزة مصطفى، هاني حتحوت على الهواء، قائلة:"أنا عارفة أنت زملكاوي، ليرد حتحوت، قائلا: "أنا مصري".