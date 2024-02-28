المستقلين الجدد: مشاركة الرئيس بحفل «قادرون باختلاف» يؤكد رعاية الدولة لذوي الهمم

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، أن حضور الرئيس السيسي حفل قادرون باختلاف، هو تأكيد على اهتمام ورعاية الدولة لذوي الهمم.

وأضاف الحزب، في بيان، أن هذا الحضور هو تتويج لتوجيهات الرئيس الدائمة برعاية ودمج ذوي الهمم في المجتمع، بعد إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة بهم.

ونوه بأن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصة على رعاية ذوي الهمم، ولعل من أهم مظاهر ذلك إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وتشريع قانون ينظم دوره.

وأكد الحزب أهمية إقامة مثل هذا الحفل بشكل سنوي، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على حضوره هو تأكيد جديد على أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار حق المواطنة لكل المصريين.

وأوضح حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، من جانبه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021 تولي اهتمامًا غير مسبوق بل ووضع سبل علمية لتأهيل ذوي الهمم صحيًا وتعليميًا ومجتمعيًا لدمجهم في المجتمع.