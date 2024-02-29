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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبد الفتاح الجريني يصل الرياض استعدادا لحفل ليلة مغربية

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني

وصل المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، أمس الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لحفل ليلة مغربية التي يشارك بها يوم السبت 2 مارس. 

ويحيي نجوم غناء المغرب: (عبد الفتاح الجريني، زينة الداودية، حاتم عمور، عبد الوهاب الدوكالي) لإحياء حفل غنائي ساهر على مسرح أبو بكر سالم يوم 2 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

حفل (عبد الفتاح الجريني، زينة الداودية، حاتم عمور، عبد الوهاب الدوكالي) يأتي تحت شعار ليلة مغربية، وتم طرح تذاكر الحفل للجمهور وتبدأ أسعارها من 50 ريال سعودي. 

 

أحدث أغاني عبد الفتاح الجريني 

في منتصف شهر فبراير، طرحت شركة روتانا، على قناتها الرسمية علي يوتيوب، أحدث أغاني المطرب عبد الفتاح الجريني علي بالي، تزاما مع احتفالات عيد الحب.

الأغنية تم تصويرها في أحدث القصور في مصر مع المخرج إسلام هشام، كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث.

تقول كلمات الأغنية:-
و على بالي يا ناسيني
ولا يوم صورتك من عيني 
أنايا مشات غير قوليلي 
فين راك والله أنا نادم
اه يا غالي رجعي لي
تمنيت أنا غير تسمعيلي 
وخا لكلام ماكافيني 
إرحم قلبي من الآه

 


شارك المغني المغربي عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البداوي، نجم بوليوود شاروخان الغناء في احتفالية إطلاق فيلمه الجديد التي أقيمت في دبي. 

ونشر برنامج et بالعربي، صور وفيديوهات من كواليس احتفال شاروخان بإطلاق فيلمه Jawan على برج خليفة،  وأدى عبد الفتاح الجريني وجميلة أغنيتهما تشالي على المسرح بالتزامن مع هذا الحدث. 

وقال عبد الفتاح الجريني وزوجته، في تصريحات لهما إنهما سعيدان جداً بالتجربة، و شاروخان صديق بالنسبة لهما،  وليس فقط مجرد عمل، موضحين:" نتشرف دائما بمشاركته أفلامه الجديدة خصوصا بأغاني عربية".

حقق الفيديو الدعائي لفيلم شاروخان الجديد Jawan، مشاهدات بلغت 61 مليون مرة خلال 3 أيام من طرحه على موقع يوتيوب، وحوالي 100 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات، قبل عرضه في السينمات يوم 7 سبتمبر المقبل. 

فيلم شاروخان الجديد Jawan يشارك في بطولته عدد من نجوم بوليوود أبرزهم نايانثارا، سانيا مالهوترا، فيجاي، سونيل جروفر، وهو من إخراج أتلى كومار. 

وتدور أحداث فيلم شاروخان الجديد حول بطل يحاول تصحيح أوضاع المجتمع على طريقة فانديتا، ويواجه شخص خارج عن القانون تسبب في معاناة الكثيرين. 

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