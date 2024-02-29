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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في دبي.. 3 مايو

نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في مدينة دبي الإماراتية يوم 3 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلاتها تزامنا مع أعياد الربيع. 

حفل نجوى كرم 

نجوى كرم ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

 

أعمال نجوى كرم 

من جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم أعمال نجوى كرم دبي الامارات

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