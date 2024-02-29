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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة توجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لأول منصة إلكترونية للسياحة الصحية

صدى البلد

ترأست وزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة الكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحبت الوزارة بأعضاء اللجنة، مثمنة جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية.

واطلع الوزير على عرض تقديمي وتصور مبدئي لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء.

ووجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة، وذلك تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر.


ولفت "عبد الغفار " إلى أن الوزارة وجهت بإدراج جميع المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية.

وأكد أن المنصة هي خير مثال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تعزز  الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية.

وتابع "عبد الغفار " أن الوزارة ناقشت خلال الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع الأول، حيث  أشاد الوزير  ببروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع عدة دول وجهات للترويج للسياحة الصحية في مصر، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج في مجال تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج.


 

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الصحة توجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لأول منصة إلكترونية للسياحة الصحية

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