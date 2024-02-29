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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البيتزا 

البيتزا
البيتزا

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتزا في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البيتزا .

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المكونات لطريقة عمل البيتزا 

درجة حرارة واحدة (ما بين 40-45 درجة مئوية)
ملعقة صغيرة من السكر
ملعقة صغيرة من الخميرة
2 كوب من الطحين 
ملعقة صغيرة من الملح
2 معلقة كبيرة زيت زيتون


للصلصة

1/2 كوب من  الطحين
ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف
ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف
قطعة صغيرة من الثوم
رشة من الملح


للحشوة

جبن موزاريلا المبشور
إضافات اختيارية مثل شرائح السجق أو الفطر أو الزيتون أو البصل أو الفلفل الأخضر


طريقة عمل البيتزا 

في وعاء صغير، قم بخلط السكر والخميرة ونقط من الماء أو اللبن، اتركها جانبًا لمدة 5-10 دقائق حتى تتكون من فقاعات على السطح.

في وعاء كبير، قم بخلط الطحين قم بإضافة السكر والخميرة وزيت الزيتون، قم بالتحريك حتى تتكون هذه العجينة.

قم بالعجن للخليط لمدة 5-10 .

ضعي العجينة في مدهون بالقليل من وعاء زيت الزيتون وتغطيتها بمنشفة نظيفة، اتركها تخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتبقى حجمها.

في هذه الحالة، قم بتحضير البيتزا. في وعاء صغير، اخلط المكونات مع الزعتر والبقدونس والثوم .

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 220 درجة مئوية.

بعد تخمير العجين، قم بتقسيمها إلى كرات صغيرة، قم بفرد كل كرة على سطح مرشوش بالطحين .

ضع العجين على صواني خبز مدهونة بقليل من زيت الزيتون.

قم بتوزيع الصلصة على قواعد البيتزا والجوانب الصغيرة.

قومي برش جبن الموزاريلا المبشور على الصلصة.

إضافة الكمية المتنوعة لك مثل شرائح السجق أو الفطر أو الزيتون أو البصل أو الفلفل الأخضر باللحمة.

وضع صواني البيتزا في الفرن المُسخن مُسبقًا واتركها لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون والجبن مذابًا ومشمرًا.

بعد الانتهاء من الخبز، قم بإخراج البيتزا من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل أن تقطعها معها.

تُقدم البيتزا الساخنة ويمكن تحضيرها بنكهات بنكهة مختلفة حسب الذوق، يمكنك تجربة أنواع مختلفة من البيتزا وتكوينها حسب تفضيلاتك الخاصة.

طريقة عمل البيتزا عمل البيتزا المكونات لطريقة عمل البيتزا ​​​​​​​health للصلصة للحشوة

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