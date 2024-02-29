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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يرحل؟ حقيقة العرض السعودي لحارس مرمى الزمالك محمد عواد.. تفاصيل

محمد عواد
محمد عواد

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس أدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي من التجديد لحارس مرمى الفريق محمد عواد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “اللاعب عنده رغبة في التجديد، بدأنا مع شيكابالا والباقي في الطريق".

وعن العرض السعودي للاعب رد: ”ربنا يكرم". 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

 

 

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