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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور مثير لـ كهربا على إنستجرام .. شاهد

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب: “عايش في حياتي مش في حياة الناس”. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.


موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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