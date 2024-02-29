عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المفاجآت مستمرة.. مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة قبل نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجآت جديدة قبل مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك. 

وقال خلال برنامجه: “المفاجآت مستمرة من المستشار تركي آل الشيخ.. 60 ألف دولار جوائز جديدة لـ 3 أشخاص أصحاب التوقع الصحيح لنهائي كأس مصر”. 

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، أنه لم يتم مجاملة أي نادٍ مطلقًا خصوصًا الأهلي، ولم يتم ترك أي مساحة زمنية، والفريق الأحمر سيلعب 3 مباريات في أسبوع، كما سيخوض لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 8 مارس.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية “etc”: "سبق وتمت مناقشة جميع الأندية في تغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، وجميع الفرق رفضت ذلك، ولكن هناك أزمة في الموسم المقبل خصوصا مع ضغط البطولات وعدم معرفة مواعيد بطولة أمم أفريقيا 2025، وسيكون من المستحيل بعدها العودة لخوض منافسات الدوري المصري، خصوصا أن هناك فترة توقف قبل البطولة تكون أسبوعين للاستعداد".

الإعلامي مهيب عبد الهادي الأهلي والزمالك المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ مباراة كأس مصر مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

ترشيحاتنا

هل التعامل بفيزا المشتريات به شبهة ربا؟.. الإفتاء تجيب

البرهان يتوجه إلى مصر فى زيارة رسمية

قيادي بحركة فتح: الإسرائيليين يتلذذون بعمليات القتل والمجاذر

المفاجآت مستمرة.. مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة قبل نهائي كأس مصر

صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس بدعم "قادرون باختلاف" بمبلغ 10 مليارات جنيه

بعد حرق نفسه تضامنًا مع غزة..واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة عن آرون بوشنل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

رنا رئيس| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند..شاهد

سيدة تثير الجدل بنفق سري في حديقة منزلها .. فماذا عثروا بداخله؟

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ