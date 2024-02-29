المفاجآت مستمرة.. مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة قبل نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجآت جديدة قبل مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال خلال برنامجه: “المفاجآت مستمرة من المستشار تركي آل الشيخ.. 60 ألف دولار جوائز جديدة لـ 3 أشخاص أصحاب التوقع الصحيح لنهائي كأس مصر”.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، أنه لم يتم مجاملة أي نادٍ مطلقًا خصوصًا الأهلي، ولم يتم ترك أي مساحة زمنية، والفريق الأحمر سيلعب 3 مباريات في أسبوع، كما سيخوض لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 8 مارس.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية “etc”: "سبق وتمت مناقشة جميع الأندية في تغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، وجميع الفرق رفضت ذلك، ولكن هناك أزمة في الموسم المقبل خصوصا مع ضغط البطولات وعدم معرفة مواعيد بطولة أمم أفريقيا 2025، وسيكون من المستحيل بعدها العودة لخوض منافسات الدوري المصري، خصوصا أن هناك فترة توقف قبل البطولة تكون أسبوعين للاستعداد".