عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر .. المواصفات الفنية بالتفصيل

أفضل موبايلات أوبو
أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر

 تُعدّ هواتف أوبو رينو من أكثر الهواتف الذكية شعبية في مصر، وذلك بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها المتقدمة وأسعارها المعقولة. وفيما يلي بعض أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر:

 

1. أوبو رينو 8:

 

• شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة: توفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Snapdragon 680 ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.


2. أوبو رينو 8 Pro:

 

• شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة: بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج MediaTek Dimensity 8100 Max ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.


3. أوبو رينو 8 Pro+:

 

• شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة: بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 13: مع واجهة المستخدم ColorOS 13.1.


مميزات هواتف أوبو رينو:

 

• تصميم أنيق: تتميز هواتف أوبو رينو بتصميمها الأنيق والجذاب.

• ميزات متقدمة: توفر هواتف أوبو رينو ميزات متقدمة مثل الكاميرات الرائعة والشاشات عالية الدقة والبطاريات الكبيرة.

• أسعار معقولة: تتميز هواتف أوبو رينو بأسعارها المعقولة التي تناسب جميع الميزانيات.

لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي أنيق وذو ميزات متقدمة وبسعر معقول، فإن هواتف أوبو رينو هي الخيار الأمثل لك.

• هذه مجرد أمثلة لبعض أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر.

• قد تختلف الأسعار حسب المتجر ووقت الشراء.

• ننصحك بإجراء المزيد من البحث قبل شراء أي هاتف.

أوبو رينو اوبو رينو 8 أوبو رينو 8 Pro أحدث هواتف أوبو أحدث موبايل أوبو Oppo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

موضوعات متعلقة

الكشف عن سعر ومواصفات أقوى موبايل قادم من سامسونج للفئة المتوسطة 

أرخص موبايل أوبو رينو في مصر | السعر مفاجأة

موبايل Note 17 Pro الأفخم نزل.. بأقل من 10 آلاف جنيه

عرض الخميس.. خصم 50% على ساعات  Fossil| سعرها قليل جدا

أرخص هاتف سامسونج دلوقتي|مش هتصدق السعر

لو كان عندك أمل إنها ترجع.. هل تودع نوكيا مستخدميها للأبد(القصة الكاملة)

أقوى موبايل من شاومي بكاميرا جبارة.. وبخصم مميز جدا النهاردة

بكاميرا 50 ميجابكسل و«ديزاين شيك».. Vivo تطلق هاتفها الجديد

ترشيحاتنا

بيشرب مخدرات .. محامي حبيبة الشماع يكشف لـ صدى البلد مفاجأة مدوية|فيديو

مفاجأة من اتحاد الكرة بشأن حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

4 ملايين جنيه.. تحقيقات اختلاس مندوب مبيعات أموال شركة أجهزة كهربائية شهيرة|انفراد

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم هدفه السمو بالأخلاق وتهذيب النفس

مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ