أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر .. المواصفات الفنية بالتفصيل

تُعدّ هواتف أوبو رينو من أكثر الهواتف الذكية شعبية في مصر، وذلك بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها المتقدمة وأسعارها المعقولة. وفيما يلي بعض أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر:

1. أوبو رينو 8:

• شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة: توفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Snapdragon 680 ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.



2. أوبو رينو 8 Pro:

• شاشة AMOLED بحجم 6.62 بوصة: بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج MediaTek Dimensity 8100 Max ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 12: مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1.



3. أوبو رينو 8 Pro+:

• شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة: بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة: يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية ثلاثية: تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 13: مع واجهة المستخدم ColorOS 13.1.



مميزات هواتف أوبو رينو:

• تصميم أنيق: تتميز هواتف أوبو رينو بتصميمها الأنيق والجذاب.

• ميزات متقدمة: توفر هواتف أوبو رينو ميزات متقدمة مثل الكاميرات الرائعة والشاشات عالية الدقة والبطاريات الكبيرة.

• أسعار معقولة: تتميز هواتف أوبو رينو بأسعارها المعقولة التي تناسب جميع الميزانيات.

لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي أنيق وذو ميزات متقدمة وبسعر معقول، فإن هواتف أوبو رينو هي الخيار الأمثل لك.

• هذه مجرد أمثلة لبعض أفضل موبايلات أوبو رينو في مصر.

• قد تختلف الأسعار حسب المتجر ووقت الشراء.

• ننصحك بإجراء المزيد من البحث قبل شراء أي هاتف.