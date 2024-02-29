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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال ندوة "تمكين المرأة" ..

مايا مرسي: مشاركة المرأة في سوق العمل تؤدي لزيادة الناتج المحلي 34%

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي، فى ندوة بعنوان "تمكين المرأة المصرية: التنقل بين الواقع والأمل" والتي نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان.

جاءت الندوة  بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، ومايان رسلان رئيس  الاتحاد النوعي لنساء مصر.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر، تشهد عصرا ذهبيا فى ظل ارادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها، مشيرة إلى العديد من المكتسبات التى تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التى وصلت الى ٢٨٪  متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلي ٥٠٪ خلال السنوات القادمة.

كما أكدت الدكتورة مايا أنه وفقا للدراسات والإحصائيات فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن ان تؤدى لزيادة الناتج المحلي بنسبة ٣٤٪؜ ، كما أكدت أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط علي الرجال، مؤكدة أن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.

وأشارت الدكتورة مايا إلي المسلسل الكرتوني "نورة" الذي سيتم عرضه في رمضان ٢٠٢٤ والذى ينافش العديد من القضايا الهامة الخاصة بالأسرة والمراهقين.

وأكد معتز رسلان، أن الأمم تقوم وتبني الحضارات علي أكتاف المرأة فهي الأم والأخت والطبيبة والمعلمة، وأنه ومن هذا المنطلق شهد ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية تقدما هائلا.

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