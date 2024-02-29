الشباب والرياضة: تأهيل 850 قيادة طلابية بجامعات الزقازيق والمنوفية والوادي الجديد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعات( الزقازيق والمنوفية والوادي الجديد) المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن المشروع أقيم بمشاركة 850 قيادة طلابية من 21 كلية من جامعة الزقازيق، 21 كلية من جامعة المنوفية، 8 كليات من جامعة الوادي الجديد.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.



ويهدف المشروع القومي إلي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات ، وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.



ويضم المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية ، كما يتضمن لقاءات مفتوحة حوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها: ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.