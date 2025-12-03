قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

باحثة علاقات دولية: رسائل تحذيرية للبنان.. وإسرائيل تلوح بحملة عسكرية ثقيلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الدولية، أن لبنان تلقّى خلال الفترة الماضية عدة رسائل تحذيرية مرتبطة بالتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة. 

وأوضحت أن الموقف الإسرائيلي بات أكثر تشددًا، مشيرة إلى أن الاحتلال نفّذ أكثر من 1200 ضربة جوية على الأراضي اللبنانية خلال العام الماضي، في محاولة لمنح نفسه ما وصفته بـ"المسوّغ القانوني" لشن حملة عسكرية واسعة.

حزب الله متمسّك بالسلاح وإسرائيل تعتبره ذريعة

وفي مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، شددت منصور على أن خطاب الأمين العام لحزب الله كان واضحًا في التأكيد على عدم التخلي عن السلاح. وأضافت أن هذه المواقف موثّقة لدى إسرائيل وتعتبرها مبررًا لزيادة استهداف الجنوب اللبناني.

اتفاق 1701.. التزامات غائبة وتوتر متصاعد

وأشارت منصور إلى أن إسرائيل لم تلتزم منذ البداية بالاتفاق، بينما يُطلب من حزب الله وحده الالتزام، مع الدعوة لتدخل أكبر من الدولة اللبنانية. وذكّرت بأن القرار 1701 ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن الحلول الدبلوماسية يجب ألا تتوقف، مؤكدة وجود جهود دولية رفيعة المستوى لتجنّب اندلاع حرب جديدة. ورغم ذلك، حذّرت من أن مستوى التوتر وصل إلى ذروته، والتهديدات الإسرائيلية بلغت أقصاها، في ظل تقصير لبناني في تنفيذ ثلاثة قرارات دولية مرتبطة بالأزمة.

إسرائيل لبنان العلاقات الدولية

