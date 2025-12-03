باحثة علاقات دولية: رسائل تحذيرية للبنان.. وإسرائيل تلوح بحملة عسكرية ثقيلة

أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الدولية، أن لبنان تلقّى خلال الفترة الماضية عدة رسائل تحذيرية مرتبطة بالتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأوضحت أن الموقف الإسرائيلي بات أكثر تشددًا، مشيرة إلى أن الاحتلال نفّذ أكثر من 1200 ضربة جوية على الأراضي اللبنانية خلال العام الماضي، في محاولة لمنح نفسه ما وصفته بـ"المسوّغ القانوني" لشن حملة عسكرية واسعة.

حزب الله متمسّك بالسلاح وإسرائيل تعتبره ذريعة

وفي مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، شددت منصور على أن خطاب الأمين العام لحزب الله كان واضحًا في التأكيد على عدم التخلي عن السلاح. وأضافت أن هذه المواقف موثّقة لدى إسرائيل وتعتبرها مبررًا لزيادة استهداف الجنوب اللبناني.

اتفاق 1701.. التزامات غائبة وتوتر متصاعد

وأشارت منصور إلى أن إسرائيل لم تلتزم منذ البداية بالاتفاق، بينما يُطلب من حزب الله وحده الالتزام، مع الدعوة لتدخل أكبر من الدولة اللبنانية. وذكّرت بأن القرار 1701 ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن الحلول الدبلوماسية يجب ألا تتوقف، مؤكدة وجود جهود دولية رفيعة المستوى لتجنّب اندلاع حرب جديدة. ورغم ذلك، حذّرت من أن مستوى التوتر وصل إلى ذروته، والتهديدات الإسرائيلية بلغت أقصاها، في ظل تقصير لبناني في تنفيذ ثلاثة قرارات دولية مرتبطة بالأزمة.