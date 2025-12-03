مشاهد مثيرة في بحيرات سيبيريا المتجمدة.. صيادون ينقذون 300 غزال يحمور من الموت على الجليد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بإنقاذ مئات من غزلان اليحمور من بحيرات سيبيريا المتجمدة.

ووفقا للتقرير، تم إنقاذ أكثر من 300 من غزلان اليحمور من بحيرات متجمدة في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، بعد أن تسببت هجرة مبكرة في تركها عالقة على أسطح جليدية.

تم إنقاذ أكثر من 300 من اليحامير من بحيرات متجمدة في منطقة نوفوسيبيرسك في روسيا، بعد أن تسببت هجرة مبكرة في بقائها عالقة على أسطح جليدية.

وعُثر على الحيوانات، العاجزة عن الوقوف أو الحركة فوق الجليد الزلق، ممددة أو تنزلق بلا قدرة على المقاومة. وحمل صيادو أسماك محليون في منطقة كاراسوك عشرات اليحامير إلى بر الأمان، موثقين المشاهد المتوترة بالفيديو.





